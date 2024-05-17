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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл кола - Одесса (310565) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
34,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 12
Всего: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
39,73
Экономия: -5,99 грн
33,74 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (3)
37,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (2)
37,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (2)
38,83
Экономия: -4,96 грн
33,87 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
30,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (2)
31,40 грн