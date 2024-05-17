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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл бесцветный - Львов (310564) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
26,69
Экономия: -0,79 грн
25,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
32,12
Экономия: -4,13 грн
27,99 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Грушевского Михаила, 65
Всего: упаковка (1)
37,50
Экономия: -3,54 грн
33,96 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
43,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
31,54
Экономия: -2,19 грн
29,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (4)
47,42 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
37,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
54,70
Экономия: -13,30 грн
41,40 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
33,29
Экономия: -3,67 грн
29,62 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -12,99 грн
40,51 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
63,60
Экономия: -15,45 грн
48,15 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -14,83 грн
46,17 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
35,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (3)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (6)
40,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
32,50
Экономия: -3,14 грн
29,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (4)
27,13
Экономия: -1,35 грн
25,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (3)
37,10 грн