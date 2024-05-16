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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл бесцветный - Киев (310564) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
54,70
Экономия: -13,30 грн
41,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (4)
47,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
63,60
Экономия: -15,45 грн
48,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -14,83 грн
46,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
33,29
Экономия: -3,67 грн
29,62 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -12,99 грн
40,51 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
35,00 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (3)
64,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (4)
27,13
Экономия: -1,35 грн
25,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
32,50
Экономия: -3,14 грн
29,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
34,39
Экономия: -4,10 грн
30,29 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
43,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
33,84
Экономия: -2,73 грн
31,11 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
37,20 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
31,54
Экономия: -2,19 грн
29,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
34,75
Экономия: -5,12 грн
29,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (3)
32,30
Экономия: -2,82 грн
29,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (4)
31,85
Экономия: -3,06 грн
28,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
36,87
Экономия: -4,22 грн
32,65 грн