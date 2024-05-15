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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл бесцветный - Днепр (Днепропетровск) (310564) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (4)
32,32
Экономия: -3,53 грн
28,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
34,55
Экономия: -4,92 грн
29,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (3)
33,38
Экономия: -3,90 грн
29,48 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
31,52
Экономия: -0,92 грн
30,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
36,01
Экономия: -4,83 грн
31,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
34,16
Экономия: -3,05 грн
31,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
37,04
Экономия: -4,39 грн
32,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
31,76
Экономия: -2,40 грн
29,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (4)
27,50
Экономия: -1,72 грн
25,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
34,23
Экономия: -3,94 грн
30,29 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
37,20 грн