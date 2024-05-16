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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл виноград - Харьков (310562) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (2)
39,49
Экономия: -6,91 грн
32,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
34,52
Экономия: -5,93 грн
28,59 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
28,28
Экономия: -1,52 грн
26,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
31,11
Экономия: -1,76 грн
29,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
28,06
Экономия: -1,30 грн
26,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
35,14
Экономия: -5,56 грн
29,58 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (2)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (2)
38,45
Экономия: -4,58 грн
33,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
37,10 грн