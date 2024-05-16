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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Киев (310561) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
44,80
Экономия: -10,90 грн
33,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
42,70
Экономия: -10,39 грн
32,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
35,80
Экономия: -3,07 грн
32,73 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
32,52
Экономия: -4,71 грн
27,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (1)
33,52
Экономия: -3,48 грн
30,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (1)
33,52
Экономия: -3,90 грн
29,62 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
33,21
Экономия: -3,73 грн
29,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
33,21
Экономия: -3,23 грн
29,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
35,23
Экономия: -5,62 грн
29,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
23,09
Экономия: -0,72 грн
22,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (2)
28,38
Экономия: -0,94 грн
27,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
35,24
Экономия: -6,34 грн
28,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
34,12
Экономия: -3,00 грн
31,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
31,45
Экономия: -2,39 грн
29,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
32,53
Экономия: -2,77 грн
29,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (3)
36,90
Экономия: -4,11 грн
32,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
34,93
Экономия: -4,53 грн
30,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
34,63
Экономия: -4,99 грн
29,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
35,44
Экономия: -4,08 грн
31,36 грн