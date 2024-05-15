Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Днепр (Днепропетровск) (310561) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
34,67
Экономия: -4,27 грн
30,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (3)
32,32
Экономия: -3,53 грн
28,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
31,47
Экономия: -2,12 грн
29,35 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
31,70
Экономия: -1,94 грн
29,76 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
35,37
Экономия: -3,44 грн
31,93 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
35,93
Экономия: -4,76 грн
31,17 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
34,17
Экономия: -3,60 грн
30,57 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (3)
37,38
Экономия: -4,59 грн
32,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
34,48
Экономия: -4,84 грн
29,64 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
36,01
Экономия: -4,65 грн
31,36 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
31,51
Экономия: -2,32 грн
29,19 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
41,34
Экономия: -4,19 грн
37,15 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
37,77
Экономия: -3,31 грн
34,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
32,31
Экономия: -2,96 грн
29,35 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
34,48
Экономия: -2,25 грн
32,23 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
32,19
Экономия: -3,13 грн
29,06 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
33,51
Экономия: -2,39 грн
31,12 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
28,89
Экономия: -1,07 грн
27,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
36,24
Экономия: -7,34 грн
28,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
23,40
Экономия: -1,03 грн
22,37 грн