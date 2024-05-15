Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ КАКАО SPF20, С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ КАКАО SPF20, С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г - Днепр (Днепропетровск) (185039) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
234,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
232,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
242,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
253,55 грн
В других городах:
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
254,00
Экономия: -44,00 грн
210,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
274,90
Экономия: -54,42 грн
220,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
250,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
250,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
232,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
232,07 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
250,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
252,24 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
234,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
248,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
233,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
232,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
252,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
232,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
251,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
234,75 грн