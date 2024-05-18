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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ПРОПОЛИСОМ, С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г - Запорожье (185038) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
254,00
Экономия: -44,00 грн
210,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
242,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
232,80 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
217,28 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
231,50 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
232,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (6)
249,60 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
216,32 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
215,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
205,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
217,67
Экономия: -9,67 грн
208,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
232,80 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
205,64 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
216,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (3)
216,32 грн