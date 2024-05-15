Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ПРОПОЛИСОМ, С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ПРОПОЛИСОМ, С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г - Днепр (Днепропетровск) (185038) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
242,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
236,49 грн
В других городах:
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
254,00
Экономия: -44,00 грн
210,00 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
226,22 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
231,50 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
236,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (6)
253,55 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
220,48 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
215,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
205,64 грн
Южная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
270,79
Экономия: -17,03 грн
253,76 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
205,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
236,49 грн
Онлайн №2
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
242,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (3)
220,48 грн