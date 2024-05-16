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Бензилбензоат эмульсия накожная 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Харьков (7125) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (5)
18,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (30)
17,23
Экономия: -2,49 грн
14,74 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
17,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (7)
18,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (32)
18,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
Всего: упаковка (42)
18,09
Экономия: -3,35 грн
14,74 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
16,74
Экономия: -0,99 грн
15,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
17,89
Экономия: -1,24 грн
16,65 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (25)
15,40
Экономия: -0,49 грн
14,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (3)
18,95
Экономия: -3,95 грн
15,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Маяковского, 67/76
Всего: упаковка (1)
18,41
Экономия: -3,38 грн
15,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (4)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (9)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (10)
18,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (14)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
17,24
Экономия: -0,94 грн
16,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
17,23
Экономия: -2,23 грн
15,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (1)
13,79 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (3)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн