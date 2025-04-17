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Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Винница
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
192.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
362,98
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
195.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,22
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,13
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
198.0 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
374,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
235.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,63
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
440.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
338,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
513.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
356,72
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
564.7 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,92
грн
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