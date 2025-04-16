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Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Николаев
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Открыто
Закроется в 21:00
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
208.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,63
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
261.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
356,72
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
404.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,13
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
404.8 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
374,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
406.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,22
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
408.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
362,98
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
463.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,92
грн
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