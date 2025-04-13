Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, просп. Берестейский, 73/1
8.8 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
201.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
441.7 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия