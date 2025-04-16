Киев
Гек-инфузия (Hes-infuzia)

Гек-инфузия (Hes-infuzia)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
132.7 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
356,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
161.8 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
355,92 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
350.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
350.6 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
374,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
370,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
353.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
363,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Берестейский, 73/1
357.0 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
362,98 грн
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