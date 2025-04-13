Гек-инфузия (Hes-infuzia)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
247.0 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Соборности, 103-А
358.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
410.3 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
414.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
419.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 200 мл №1
Инфузия