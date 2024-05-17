Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАЛАКТЕЛЬ ФЕМИЦены в аптеках

АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Запорожье (750746) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
612,57
Экономия: -108,93 грн
503,64 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
579,99
Экономия: -89,86 грн
490,13 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -72,00 грн
505,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
577,55
Экономия: -74,18 грн
503,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
558,93
Экономия: -54,93 грн
504,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
599,65
Экономия: -96,54 грн
503,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
619,20
Экономия: -116,09 грн
503,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
593,47
Экономия: -90,34 грн
503,13 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
585,23
Экономия: -82,08 грн
503,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
618,44
Экономия: -114,48 грн
503,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
549,04
Экономия: -45,89 грн
503,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
546,69
Экономия: -42,78 грн
503,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
551,39
Экономия: -47,62 грн
503,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
554,59
Экономия: -51,44 грн
503,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
546,69
Экономия: -32,69 грн
514,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
448,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
544,39
Экономия: -59,96 грн
484,43 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
569,78
Экономия: -66,48 грн
503,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
546,87
Экономия: -40,70 грн
506,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
592,18
Экономия: -88,96 грн
503,22 грн