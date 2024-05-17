Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАЛАКТЕЛЬ ФЕМИЦены в аптеках

АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Львов (750746) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
480,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
448,55 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
541,11
Экономия: -68,26 грн
472,85 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
640,99
Экономия: -150,86 грн
490,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
672,99
Экономия: -182,86 грн
490,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
450,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
548,99
Экономия: -58,86 грн
490,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
588,99
Экономия: -98,86 грн
490,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
561,56
Экономия: -88,71 грн
472,85 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (3)
480,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
480,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
448,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
480,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
539,91
Экономия: -21,91 грн
518,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
546,29
Экономия: -56,16 грн
490,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
519,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (4)
448,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
539,96
Экономия: -24,13 грн
515,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
448,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
561,99
Экономия: -71,86 грн
490,13 грн