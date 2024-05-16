АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Харьков (750746) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 23 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, просп. Гагарина, 72
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, ул. Космическая, 23
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
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Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
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Харьков, проезд Стадионный, 9
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Аптека копейка
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Аптека шар@
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Подорожник
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256