Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАЛАКТЕЛЬ ФЕМИЦены в аптеках

АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Харьков (750746) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
541,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
536,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
581,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
480,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
521,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
599,39
Экономия: -102,43 грн
496,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
567,57
Экономия: -62,91 грн
504,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
535,29
Экономия: -23,39 грн
511,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
579,82
Экономия: -67,54 грн
512,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
559,99
Экономия: -47,71 грн
512,28 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
561,99
Экономия: -71,86 грн
490,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
569,47
Экономия: -72,05 грн
497,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
517,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
583,32
Экономия: -86,13 грн
497,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 9
Всего: упаковка (2)
580,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
613,99
Экономия: -75,07 грн
538,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
561,53
Экономия: -32,63 грн
528,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
574,74
Экономия: -67,22 грн
507,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
577,92
Экономия: -65,64 грн
512,28 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
548,99
Экономия: -58,86 грн
490,13 грн