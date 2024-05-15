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АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Днепр (Днепропетровск) (750746) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
544,67
Экономия: -33,67 грн
511,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
619,99
Экономия: -104,16 грн
515,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
591,07
Экономия: -88,32 грн
502,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
558,47
Экономия: -42,64 грн
515,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
574,01
Экономия: -44,84 грн
529,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
575,74
Экономия: -63,24 грн
512,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
549,62
Экономия: -37,07 грн
512,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
557,32
Экономия: -44,77 грн
512,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
549,99
Экономия: -59,86 грн
490,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
546,25
Экономия: -33,41 грн
512,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
540,70
Экономия: -28,15 грн
512,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
544,48
Экономия: -31,64 грн
512,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
549,99
Экономия: -59,86 грн
490,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
545,99
Экономия: -55,86 грн
490,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
534,73
Экономия: -21,77 грн
512,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
544,74
Экономия: -16,84 грн
527,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
538,93
Экономия: -16,46 грн
522,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
586,61
Экономия: -45,47 грн
541,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
544,91
Экономия: -21,91 грн
523,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (3)
545,64
Экономия: -39,97 грн
505,67 грн