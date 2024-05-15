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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS"Цены в аптеках

БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (742875) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (6)
20,00
Экономия: -6,01 грн
13,99 грн
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Новгородка, ул. Криворожская, 37
Всего: упаковка (1)
18,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
Всего: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
Всего: упаковка (6)
18,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
18,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (14)
15,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Крепость, 21
Всего: упаковка (2)
18,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
Всего: упаковка (4)
18,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
Всего: упаковка (18)
18,30 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 39 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (6)
19,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
19,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
18,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
19,00 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (2)
14,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом