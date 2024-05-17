Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАксотрофЦены в аптеках

Аксотроф раствор для перорального применения ампула 10 мл, №20 - Запорожье (746580) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеке
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
540,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: раствор для перорального применения (18)
580,00
Экономия: -58,00 грн
522,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -118,00 грн
522,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (3)
609,49
Экономия: -71,48 грн
538,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), ампула (10)
613,49
Экономия: -87,40 грн
526,09 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
593,99
Экономия: -84,02 грн
509,97 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
580,00
Экономия: -58,00 грн
522,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
580,00
Экономия: -58,00 грн
522,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
574,96
Экономия: -64,99 грн
509,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (10)
576,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
606,59
Экономия: -67,73 грн
538,86 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
540,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
605,72
Экономия: -81,23 грн
524,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (10)
602,53
Экономия: -78,04 грн
524,49 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
540,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), ампула (13)
610,24
Экономия: -85,43 грн
524,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), ампула (15)
611,11
Экономия: -72,99 грн
538,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), ампула (5)
584,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1), ампула (8)
587,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), ампула (16)
602,65
Экономия: -77,82 грн
524,83 грн