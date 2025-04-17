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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Винница
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Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
454.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,55
Экономия при брони:
-14,99 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
476.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
214,34
Экономия при брони:
-13,05 грн
201,29
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
478.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
271,73
Экономия при брони:
-12,92 грн
258,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
484.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,83
Экономия при брони:
-16,27 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
484.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,18
Экономия при брони:
-1,42 грн
28,76
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
485.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
39,63
Экономия при брони:
-1,57 грн
38,06
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
485.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
120,95
Экономия при брони:
-5,93 грн
115,02
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
486.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,23
Экономия при брони:
-17,42 грн
258,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
487.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
231,62
Экономия при брони:
-15,95 грн
215,67
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
487.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
298,97
Экономия при брони:
-11,41 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
487.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
304,35
Экономия при брони:
-16,79 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
487.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
301,48
Экономия при брони:
-13,92 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
488.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
300,39
Экономия при брони:
-12,83 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
488.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
300,91
Экономия при брони:
-13,35 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
489.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
263,37
Экономия при брони:
-12,63 грн
250,74
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
489.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
149,76
Экономия при брони:
-5,98 грн
143,78
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
490.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
211,46
Экономия при брони:
-10,17 грн
201,29
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
494.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
309,20
Экономия при брони:
-21,64 грн
287,56
грн
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