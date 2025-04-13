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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Киев
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Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
365.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,01
Экономия при брони:
-14,45 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
385.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
212,68
Экономия при брони:
-11,39 грн
201,29
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
386.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,59
Экономия при брони:
-17,78 грн
258,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
389.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,75
Экономия при брони:
-1,99 грн
28,76
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
392.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
227,59
Экономия при брони:
-11,92 грн
215,67
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
392.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,74
Экономия при брони:
-21,18 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
393.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,28
Экономия при брони:
-15,72 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
394.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
40,21
Экономия при брони:
-2,15 грн
38,06
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
395.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
120,46
Экономия при брони:
-5,43 грн
115,02
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
395.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,71
Экономия при брони:
-21,15 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
395.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
275,97
Экономия при брони:
-17,16 грн
258,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
396.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
299,14
Экономия при брони:
-11,58 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
397.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,24
Экономия при брони:
-14,68 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
398.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,21
Экономия при брони:
-14,65 грн
287,56
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
398.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
265,83
Экономия при брони:
-15,09 грн
250,74
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
399.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
150,47
Экономия при брони:
-6,69 грн
143,78
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
399.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
215,21
Экономия при брони:
-13,92 грн
201,29
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
402.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,74
Экономия при брони:
-16,18 грн
287,56
грн
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