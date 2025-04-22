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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Харьков
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Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
299,26
Экономия при брони:
-11,70 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,49
Экономия при брони:
-1,74 грн
28,76
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
185.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
228,67
Экономия при брони:
-13,00 грн
215,67
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
191.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
305,36
Экономия при брони:
-17,80 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
192.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
298,85
Экономия при брони:
-11,29 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
192.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,20
Экономия при брони:
-17,40 грн
258,80
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
192.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,70
Экономия при брони:
-20,14 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
193.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,55
Экономия при брони:
-19,99 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
194.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
214,66
Экономия при брони:
-13,37 грн
201,29
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
195.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
267,15
Экономия при брони:
-16,41 грн
250,74
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
195.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
152,72
Экономия при брони:
-8,94 грн
143,78
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
195.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
270,77
Экономия при брони:
-11,96 грн
258,80
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
195.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
215,00
Экономия при брони:
-13,71 грн
201,29
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
195.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
40,15
Экономия при брони:
-2,10 грн
38,06
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Барки Василия, 6
197.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
300,36
Экономия при брони:
-12,80 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
197.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
123,39
Экономия при брони:
-8,37 грн
115,02
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
198.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
305,91
Экономия при брони:
-18,35 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
203.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,96
Экономия при брони:
-15,40 грн
287,56
грн
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