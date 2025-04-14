Днепр (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Днепр
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
301,72
Экономия при брони: -14,16 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
268,71
Экономия при брони: -9,91 грн
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
213,35
Экономия при брони: -12,05 грн
Не болей
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
39,48
Экономия при брони: -1,42 грн
Не болей
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
271,29
Экономия при брони: -12,48 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
123,24
Экономия при брони: -8,22 грн
Не болей
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
7.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,28
Экономия при брони: -20,72 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
300,76
Экономия при брони: -13,20 грн
Не болей
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
8.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,21
Экономия при брони: -19,65 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 11-К
8.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
267,72
Экономия при брони: -16,98 грн
Не болей
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
29,83
Экономия при брони: -1,08 грн
Не болей
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
309,00
Экономия при брони: -21,44 грн
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
9.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
223,88
Экономия при брони: -8,21 грн
Не болей
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
9.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
154,16
Экономия при брони: -10,38 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
10.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
209,71
Экономия при брони: -8,41 грн
Не болей
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
309,11
Экономия при брони: -21,55 грн
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,47
Экономия при брони: -14,91 грн
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Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
26.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
304,23
Экономия при брони: -16,67 грн