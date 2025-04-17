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Сорбентал (Sorbenthal)
Сорбентал (Sorbenthal)
Чернигов
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Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
408.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
308,85
Экономия при брони:
-21,29 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
423.4 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
209,71
Экономия при брони:
-8,41 грн
201,29
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
424.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,67
Экономия при брони:
-17,87 грн
258,80
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
425.0 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
30,28
Экономия при брони:
-1,53 грн
28,76
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
427.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
229,54
Экономия при брони:
-13,87 грн
215,67
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
427.7 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
305,27
Экономия при брони:
-17,71 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
430.3 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
304,61
Экономия при брони:
-17,05 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
432.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
302,84
Экономия при брони:
-15,28 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
432.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
39,62
Экономия при брони:
-1,56 грн
38,06
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
432.9 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
306,86
Экономия при брони:
-19,30 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
433.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
276,07
Экономия при брони:
-17,26 грн
258,80
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
434.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
122,76
Экономия при брони:
-7,73 грн
115,02
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
435.8 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
259,79
Экономия при брони:
-9,05 грн
250,74
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Барки Василия, 6
436.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,76
Экономия при брони:
-20,20 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
436.5 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
303,39
Экономия при брони:
-15,83 грн
287,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
436.6 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
149,86
Экономия при брони:
-6,08 грн
143,78
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
437.1 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
209,52
Экономия при брони:
-8,23 грн
201,29
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
439.2 км
Сорбентал порошок саше 2 г №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
307,38
Экономия при брони:
-19,82 грн
287,56
грн
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