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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ЗАЩИТА ЭМАЛИ 75 мл - Одесса (748706) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
123,84
Экономия: -20,91 грн
102,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
118,22
Экономия: -15,86 грн
102,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
110,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
118,10
Экономия: -15,74 грн
102,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
127,21
Экономия: -21,28 грн
105,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
114,83
Экономия: -12,47 грн
102,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
124,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
126,12
Экономия: -23,19 грн
102,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
116,43
Экономия: -11,77 грн
104,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
112,37
Экономия: -8,57 грн
103,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -8,60 грн
76,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
124,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
116,95
Экономия: -14,10 грн
102,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
110,90
Экономия: -9,02 грн
101,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
111,96
Экономия: -9,56 грн
102,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
77,85
Экономия: -2,34 грн
75,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
91,27
Экономия: -10,37 грн
80,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
125,05
Экономия: -18,46 грн
106,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
77,85
Экономия: -2,34 грн
75,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
101,10
Экономия: -16,04 грн
85,06 грн