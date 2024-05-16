Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаЗубные пастыЛечебно-профилактические зубные пастыКомплексного действия (мультифункциональные)BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ЗАЩИТА ЭМАЛИЦены в аптеках

BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ЗАЩИТА ЭМАЛИ 75 мл - Львов (748706) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
119,26
Экономия: -10,26 грн
109,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
51,06 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
110,31
Экономия: -8,45 грн
101,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
124,98
Экономия: -17,02 грн
107,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
113,06
Экономия: -10,69 грн
102,37 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
129,01
Экономия: -16,37 грн
112,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
117,91
Экономия: -15,32 грн
102,59 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
54,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
116,81
Экономия: -13,96 грн
102,85 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
77,85
Экономия: -2,34 грн
75,51 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
51,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
118,52
Экономия: -15,94 грн
102,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
114,96
Экономия: -11,05 грн
103,91 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
51,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
56,80 грн