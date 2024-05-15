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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ЗАЩИТА ЭМАЛИ 75 мл - Харьков (748706) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
124,17
Экономия: -13,82 грн
110,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
92,06 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
125,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
125,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
126,07 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
125,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
115,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
124,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
125,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
125,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
92,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (6)
98,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
125,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
95,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
105,51
Экономия: -11,36 грн
94,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
85,10
Экономия: -7,49 грн
77,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
124,60
Экономия: -14,25 грн
110,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
101,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
125,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
96,93
Экономия: -16,71 грн
80,22 грн