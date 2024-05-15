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BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА И ЗАЩИТА ЭМАЛИ 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (748706) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
116,23
Экономия: -13,84 грн
102,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
120,56
Экономия: -17,72 грн
102,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
99,69
Экономия: -13,86 грн
85,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
90,46
Экономия: -13,58 грн
76,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
116,15
Экономия: -11,39 грн
104,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
110,80
Экономия: -12,20 грн
98,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
88,22
Экономия: -8,39 грн
79,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
120,74
Экономия: -17,82 грн
102,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
110,87
Экономия: -7,62 грн
103,25 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
125,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
125,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
120,12
Экономия: -17,28 грн
102,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -13,98 грн
101,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
123,00
Экономия: -14,54 грн
108,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
124,66
Экономия: -15,15 грн
109,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
121,73
Экономия: -17,01 грн
104,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
112,40
Экономия: -9,48 грн
102,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
124,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
111,65
Экономия: -9,70 грн
101,95 грн