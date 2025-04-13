Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12872,30
Экономия при брони: -64,30 грн
12808,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
189.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони: -654,00 грн
12808,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Тернополь, ул. Русская, 44
365.9 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони: -401,60 грн
12802,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 11 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
393.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
457.7 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони: -706,90 грн
12808,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
468.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн