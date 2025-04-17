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Вита-антацид (Vita-antacid)
Вита-антацид (Vita-antacid)
Винница
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
186.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
29,30
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
189.7 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
14,70
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
189.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
29,40
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Украинка, ул. Киевская, 1-В
190.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, ул. Практичная, 3-А
191.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается через 4 мин
Украинка, ул. Сосновая, 6
191.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
24,30
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
196.6 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
31,00
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается через 4 мин
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
215.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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