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Вита-антацид (Vita-antacid)
Вита-антацид (Vita-antacid)
Харьков
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 09:00
Украинка, ул. Сосновая, 6
392.8 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
22,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Украинка, ул. Киевская, 1-В
393.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
36,40
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
399.5 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
36,40
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
408.3 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
27,00
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
411.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
28,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
413.6 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
36,40
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
419.9 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
27,10
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
420.4 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
13,50
грн
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