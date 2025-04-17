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Вита-антацид (Vita-antacid)
Вита-антацид (Vita-antacid)
Чернигов
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
130.0 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
31,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
134.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
29,40
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
134.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
14,70
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, ул. Практичная, 3-А
135.4 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
146.4 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
29,30
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется через 22 мин
Украинка, ул. Сосновая, 6
154.0 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
24,30
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Украинка, ул. Киевская, 1-В
154.2 км
VITA - АНТАЦИД таблетки №16
Красота и Здоровье
38,80
грн
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