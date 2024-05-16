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VITA - АНТАЦИД таблетки со вкусом апельсина, №16 - Львов (745861) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Виталюкс
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Открыто Закроется через 05 мин
Сквира, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (7)
26,27 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
Всего: упаковка (6)
26,19 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (11)
55,12 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 15
Всего: упаковка (5)
27,50 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Гната Юры, 7
Всего: упаковка (4)
26,28 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Гната Юры, 3
Всего: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (19)
26,28 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (5)
26,28 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: упаковка (2)
26,99 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: упаковка (14)
27,07 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
Всего: упаковка (2)
30,13 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
26,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: таблетки (12)
16,43 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (8)
26,20 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (9)
27,07 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется через 05 мин
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (21)
27,50 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 05 мин
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
Всего: упаковка (1)
26,19 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 05 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
26,19 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (9)
26,28 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (4)
26,28 грн