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БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Запорожье (632560) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
36,44
Экономия: -3,85 грн
32,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
33,94
Экономия: -4,09 грн
29,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6)
30,76
Экономия: -3,78 грн
26,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
35,79
Экономия: -2,17 грн
33,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
34,14
Экономия: -2,37 грн
31,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
34,19
Экономия: -2,42 грн
31,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
33,72
Экономия: -6,43 грн
27,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
31,31
Экономия: -2,48 грн
28,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
34,41
Экономия: -4,69 грн
29,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (5)
30,87
Экономия: -2,04 грн
28,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (6)
30,73
Экономия: -2,90 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
30,65
Экономия: -1,82 грн
28,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (5)
35,77
Экономия: -2,15 грн
33,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (8)
31,23
Экономия: -2,40 грн
28,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
34,51
Экономия: -2,74 грн
31,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (5)
36,14
Экономия: -2,62 грн
33,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
31,17
Экономия: -3,34 грн
27,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (10)
34,63
Экономия: -3,80 грн
30,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
36,30
Экономия: -3,40 грн
32,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (8)
30,78
Экономия: -4,51 грн
26,27 грн