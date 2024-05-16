Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Киев (632560) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (18)
31,20
Экономия: -5,58 грн
25,62 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (19)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (8)
30,51
Экономия: -3,77 грн
26,74 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (13)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (16)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (11)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (9)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (7)
30,51
Экономия: -4,89 грн
25,62 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (14)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (11)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (11)
31,06
Экономия: -4,32 грн
26,74 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (15)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (8)
36,41
Экономия: -3,68 грн
32,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (14)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (6)
30,70
Экономия: -2,49 грн
28,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (3)
31,26
Экономия: -2,63 грн
28,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (7)
30,78
Экономия: -2,57 грн
28,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
30,38
Экономия: -3,17 грн
27,21 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (13)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (12)
30,50
Экономия: -2,29 грн
28,21 грн