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БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Харьков (632560) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Закрыто Открывается через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (8)
31,05
Экономия: -5,43 грн
25,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 40 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
30,86
Экономия: -4,71 грн
26,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (6)
28,16
Экономия: -2,54 грн
25,62 грн
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Закрыто Открывается через 10 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
34,29
Экономия: -4,05 грн
30,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (9)
30,45
Экономия: -3,00 грн
27,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (5)
34,34
Экономия: -3,93 грн
30,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5)
34,12
Экономия: -4,91 грн
29,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (14)
34,51
Экономия: -4,92 грн
29,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
33,93
Экономия: -2,84 грн
31,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (9)
34,50
Экономия: -3,41 грн
31,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
34,40
Экономия: -5,32 грн
29,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (3)
30,48
Экономия: -4,86 грн
25,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
34,52
Экономия: -3,98 грн
30,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
30,75
Экономия: -3,54 грн
27,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (21)
30,42
Экономия: -3,91 грн
26,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (7)
34,34
Экономия: -5,26 грн
29,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (8)
30,34
Экономия: -3,25 грн
27,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (2)
31,31
Экономия: -3,86 грн
27,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (12)
30,90
Экономия: -3,69 грн
27,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (12)
44,14
Экономия: -3,57 грн
40,57 грн