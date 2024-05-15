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Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (632560) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
31,59
Экономия: -5,84 грн
25,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8)
31,10
Экономия: -3,51 грн
27,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
31,27
Экономия: -5,00 грн
26,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (4)
31,46
Экономия: -5,19 грн
26,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (11)
30,83
Экономия: -4,32 грн
26,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (11)
36,85
Экономия: -3,81 грн
33,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
31,00
Экономия: -2,52 грн
28,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
33,75
Экономия: -2,37 грн
31,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (12)
30,71
Экономия: -2,61 грн
28,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (12)
31,25
Экономия: -3,42 грн
27,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
33,43
Экономия: -2,47 грн
30,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (7)
30,72
Экономия: -4,10 грн
26,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (6)
30,66
Экономия: -3,80 грн
26,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (15)
27,94
Экономия: -1,88 грн
26,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
31,48
Экономия: -3,12 грн
28,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (9)
34,42
Экономия: -6,19 грн
28,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (10)
34,18
Экономия: -4,46 грн
29,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (11)
33,76
Экономия: -3,09 грн
30,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (20)
30,46
Экономия: -2,87 грн
27,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (3)
31,24
Экономия: -4,97 грн
26,27 грн