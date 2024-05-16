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VITA - ГЕПАР капсулы, №30 - Киев (745874) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (6)
47,97 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (6)
45,70 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
45,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (4)
178,10 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (5)
45,69 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
45,70 грн
Аптекарь
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Голосеевский, 15
Всего: упаковка (2)
41,02 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 7-А
Всего: упаковка (1)
47,98 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (15)
45,69 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (14)
45,70 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: упаковка (3)
47,06 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (2)
45,70 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
47,06 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: упаковка (6)
47,07 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
Всего: упаковка (1)
41,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радунская, 13-А
Всего: упаковка (1)
45,69 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (5)
204,79 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 13
Всего: упаковка (3)
47,98 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (2)
45,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (2)
47,97 грн