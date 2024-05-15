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VITA - ГЕПАР капсулы, №30 - Харьков (745874) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 07:00
Украинка, ул. Юности, 6-В
Всего: капсулы (10)
45,68 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Украинка, ул. Киевская, 1-В
Всего: упаковка (1)
45,69 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 13
Всего: упаковка (3)
47,98 грн
Аптекарь
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Открыто Круглосуточно
Зазимье, ул. Лесная, 55
Всего: упаковка (2)
45,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Обухов, ул. Каштановая, 52-Д
Всего: упаковка (3)
52,54 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
47,06 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 7-А
Всего: упаковка (1)
47,98 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 13-А
Всего: упаковка (1)
45,69 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (15)
45,69 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
Всего: упаковка (14)
45,70 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (5)
204,79 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (6)
47,97 грн
Аптекарь
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Голосеевский, 15
Всего: упаковка (2)
41,02 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (6)
45,70 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
45,69 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (5)
45,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (4)
178,10 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
45,70 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: упаковка (6)
47,07 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
Всего: упаковка (3)
47,06 грн