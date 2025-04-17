Киев
Дилатил (Dilatil)

Дилатил (Dilatil)

Чернигов (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
261,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
124.9 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
432,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
127.2 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
127.9 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
417,40
Экономия при брони: -101,37 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
132.8 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
136.3 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
137.2 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Экономия при брони: -113,87 грн
316,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
161.7 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,36
Экономия при брони: -21,22 грн
350,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
161.8 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
363,98
Экономия при брони: -20,70 грн
343,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Драбов, ул. Центральная, 26
180.7 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
361,46
Экономия при брони: -22,26 грн
339,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
209.7 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
408,00
Экономия при брони: -16,07 грн
391,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
217.2 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,20
Экономия при брони: -31,20 грн
205,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Дилатил крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
411,48
Экономия при брони: -21,44 грн
390,04 грн
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