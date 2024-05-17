Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАдетрисанЦены в аптеках

Адетрисан капсулы, №30 - Одесса (748282) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
269,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
303,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
308,50
Экономия: -67,12 грн
241,38 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
291,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
242,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
280,79
Экономия: -39,41 грн
241,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
269,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
249,66 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
269,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
306,69
Экономия: -65,31 грн
241,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -49,40 грн
254,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
269,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
280,94
Экономия: -32,58 грн
248,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
242,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
249,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: капсулы (20)
299,94
Экономия: -31,26 грн
268,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
269,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
242,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
249,66 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
269,70 грн