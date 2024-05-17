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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КОНЦЕНТРАТ 50 мл - Одесса (642087) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
757,90 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
750,00
Экономия: -86,00 грн
664,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
515,16 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
607,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
730,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
763,58 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (1)
540,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
745,70
Экономия: -22,37 грн
723,33 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
745,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
814,31 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
699,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
626,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 36
Всего: упаковка (1)
608,02 грн