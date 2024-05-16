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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КОНЦЕНТРАТ 50 мл - Киев (642087) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
768,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
769,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
608,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
608,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
530,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
699,22 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
540,92 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
745,70
Экономия: -22,37 грн
723,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
697,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
608,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
745,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
592,43 грн