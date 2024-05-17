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А-ДЕРМА ДЕРМАЛИБУР + КРЕМ 50 мл - Запорожье (642348) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
348,00
Экономия: -46,00 грн
302,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
273,76
Экономия: -13,58 грн
260,18 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
363,00
Экономия: -61,00 грн
302,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
292,32
Экономия: -8,82 грн
283,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (2)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
326,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
374,40
Экономия: -74,85 грн
299,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
320,72 грн