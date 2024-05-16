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А-ДЕРМА ДЕРМАЛИБУР + КРЕМ 50 мл - Киев (642348) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
326,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
374,40
Экономия: -74,85 грн
299,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (2)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
350,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
314,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
363,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
320,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -80,15 грн
320,80 грн