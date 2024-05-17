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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Одесса (642289) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
323,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
347,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
347,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
323,10 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
374,22 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (3)
374,22 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (3)
341,43
Экономия: -5,99 грн
335,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
341,76
Экономия: -2,90 грн
338,86 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Коломыя, ул. Черновола Вячеслава, 43
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (3)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (4)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (3)
324,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (3)
340,79
Экономия: -2,52 грн
338,27 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (5)
336,80
Экономия: -0,06 грн
336,74 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (3)
341,31 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (2)
324,50 грн