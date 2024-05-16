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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Киев (642289) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
346,50 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (2)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (3)
324,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
315,92
Экономия: -1,01 грн
314,91 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
338,80
Экономия: -2,86 грн
335,94 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (4)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
316,57
Экономия: -2,79 грн
313,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
341,71
Экономия: -3,39 грн
338,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (3)
340,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
340,64 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
323,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
347,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
347,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Коломыя, ул. Черновола Вячеслава, 43
Всего: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (3)
324,50 грн